MB enflasyon beklentisini yüzde 6.13’e çekti

Merkez Bankası, Mayıs ayı ilk dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankasının anketine göre, 2009 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 6,13'e indi. Büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan, eksi yüzde 3,8'e geriledi.



Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında yüzde 6,61'den yüzde 6,13'e geriledi.



Büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan, eksi yüzde 3,8'e geriledi



Cari yıl sonu yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi eksi yüzde 3,6'dan, eksi yüzde 3,8'e geriledi.



Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketinin Mayıs ayı ilk dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, yüzde 0,61 olan cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,43'e, gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,59'dan yüzde 0,19'a, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,24'den yüzde 0,20'ye düştü. Yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,61'den yüzde 6,13'e geriledi.



12 ay sonrasının yıllık yüzde 6,86 olan TÜFE beklentisi yüzde 6,46'ya, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,45'den yüzde 6,33'e indi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 11,23'den yüzde 10,63'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 11,70'den yüzde 11,25'e geriledi.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 13,98'den yüzde 12,87'ye düştü.



Gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,05'den yüzde 13,30'a geriledi.



Cari açık beklentisi 11.4 milyar dolar



Cari ay dolar kuru beklentisi 1,6313'den 1,5749'a, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,6604'dan 1,6368'e indi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,6726'dan 1,6577'ye geriledi.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi 11 milyar 398,4 milyon dolar oldu. Nisan ayının son döneminde beklenti 13 milyar 113,5 milyon dolar idi.



Cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi eksi yüzde 3,8'e geriledi. Nisan ayı son dönem beklenti anketinde beklenti eksi yüzde 3,6 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıktı.



