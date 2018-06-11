MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 12.28'e yükseldi

İstanbul, 11 Haziran (DHA) – Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın her ay 75 ’i finansal sektör, 13 ’ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28\'e yükseldi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi

- 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar doları olarak kaldı.