Mazzy Star 17 yıl aradan sonra sevenlerine dönüyor

Grup, dördüncü stüdyo albümleri 'Seasons Of Your Day'i 24 Eylül'de dinleyicileri ile buluşturacak. 1996 yılında yayınlanan son albümleri 'Among My Swan'ın üzerinden 17 yıl geçti ve grubun sadık dinleyici kitlesi Hope Sandoval'ın kendine has 'marşmelovvari' sesini ve David Roback'ın melankolik tınılarını oldukça özledi.

Yeni albümde de ikilinin ortaklaşa yazdığı şarkılar ön planda. Yeni albümle birlikte önümüzdeki sonbaharda başlanması planlanan bir dünya turnesi de grubun gündeminde.

Mazzy Star, 80'li yılların sonunda kurulmuş ve 1996 yılında ortalıktan kaybolduğu zamana kadar, 'Into Dust', 'Fade Into You', 'Blue Light' gibi doksanların müzikal anlamda 'melankolik' kimliğini en net yansıtan parçalarına imza atmıştı.