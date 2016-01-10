Mazot karşılığında fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

Adana'da bir kadına minibüsünün mazotunu doldurma, diğerine ise kendisiyle birlikte olma karşılığı minibüste fuhuş yaptıran bir kişi, polis tarafından suç üstü yakalandı.



Milliyet'te yer alan habere göre; olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Osman A. (51), minibüsünde Seda P. (34) ile Ayşe Y. (46) isimli iki kadına fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek zanlıyı takibe başladı. Savcılıktan alınan izinle müşteri kılığına giren polis, telefonla ulaştığı zanlıyla pazarlık yapıp kadın başına 150 liraya anlaştı. Zanlı, minibüsünün bulunduğu adresi verdi. Polis, adrese gidip daha önceden seri numaraları alınmış paraları zanlıya verip minibüste bekleyen kadınların yanına gitti. Polis kadınları da görünce kimliğini çıkartıp polis olduğunu belirtti. Zanlı, suç üstü yakalanmasına rağmen fuhuş yaptırmadığını iddia ederek, "Burada böyle bir şey olmaz" dedi. Zanlı ve iki kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kadınlardan Seda P, "Biz Osman ile dost hayatı yaşıyoruz. Bunun karşılığında minibüsünde fuhuş yaparak para kazanıyorum. Ben hem onunla birlikte oluyorum hem de fuhuş yapıyorum" dediği öğrenildi. Diğer kadın Ayşe Y. ise "Osman benden para almıyor ben minibüsünün mazotunu dolduruyorum o da benim minibüste fuhuş yapmamı sağlıyor. Bunun karşılığı benden para değil mazot alıyor" dediği belirlendi. Zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlı ifadesinin ardından "fuhuşa yer temin etmek ve aracı olmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

