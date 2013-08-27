MAZLUMDER’den Gezi raporu: Gösteri haktır ancak hak ihlali yapılmamalı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Gezi Parkı olaylarıyla ilgi bir rapor yayımladı. Raporda, “Kamu düzenini açık bir biçimde ihlal etmedikçe şiddet içermeyen, barışçıl protesto eylemleri devletlerce hiçbir şekilde engellenemez, bu tür gösterilere kolluk güçleriyle doğrudan müdahale edilemez. Diğer taraftan hak ve özgürlüklere dair taleplerin barışçıl mahiyetinden uzaklaşılarak şiddete, ayrımcılığa ve hatta ceza kanunda suç olarak tanımlanan fiillere dönüşmesi de da hakkın kötüye kullanımı sonucunu doğurabilir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barışçıl gösteriye müdahale edilmemeli

"MAZLUMDER olarak meşru gösteri hakkının kullanımı konusunda devletlerin negatif yükümlülüğü bulunduğunu, üçüncü kişilere saldırı, zarar verme, cebir ve şiddet unsuru içermedikçe, kamu düzenini açık bir biçimde ihlal etmedikçe şiddet içermeyen, barışçıl protesto eylemlerinin devletlerce hiçbir şekilde engellenemeyeceğini, bu tür gösterilere kolluk güçleriyle doğrudan müdahale edilemeyeceğini vurgular, taleplerin meşru zeminlerde dile getirilmesine tahammül etmeleri gerektiğini, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihlali halinde de asli sorumluluk sahibi olduklarını bir kez daha hatırlatırız.

Eylem işgale evrilmemeli

Diğer taraftan hak ve özgürlüklere dair taleplerin barışçıl mahiyetinden uzaklaşılarak şiddete, ayrımcılığa ve hatta ceza kanunda suç olarak tanımlanan fiillere dönüşmesi, mekanların adeta işgaline evrilmesinin ve gerek emniyet mensuplarına gerek özel mülkiyete tabi mallara, kamu mallarına verilen zararların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile bağdaşır nitelikte olmadığını; yaşam alanlarının protesto gerekçesi ile hayatın olağan akışını sürekli olarak aksatacak şekilde kullanımının da hakkın kötüye kullanımı sonucunu doğurabileceğini ifade etmek isteriz.

Gezi Parkı olayları bağlamında hukuk dışına çıkan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerek adli gerek idari yönden etkin soruşturma yürütülmesi ile emniyet mensupları bakımından açığa alma tedbiri de içerecek şekilde sorumluların tespiti ve yasal müeyyidelerine çarptırılması gereğine işaret ederiz."