Başbakan Davutoğlu’ndan çözüm süreci danışmanlığına sürpriz isim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinde Ağrı’da AKP’den milletvekili adayı olan olan ancak 1 Kasım’da aday gösterilmeyen eski MazlumDer Başkanı Yılmaz Ensaroğlu’na başdanışmanlık teklifi götürdü. Ensaroğlu’nun çözüm sürecinden sorumlu başdanışman olması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre Başbakan Davutoğlu, geçen hafta eski MazlumDer Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu ile görüşerek kendisine başdanışmanlık teklifi götürdü. 7 Haziran seçimlerinde AKP’den Ağrı Milletvekili adayı olan ancak 1 Kasım’da aday gösterilmeyen Ensaroğlu’nun teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Resmi açıklama henüz yapılmazken, Davutoğlu’nun bu konuyu kurmaylarıyla görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da danışacağı belirtiliyor. Davutoğlu’nun bu görüşmelerden sonra Ensaroğlu ismini resmen açıklaması bekleniyor.

Kürt siyasetini yakından tanıyor

3 Nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar Listesi’nde yer alan Ensaroğlu, Güneydoğu’da çeşitli görüşmeler yapmıştı. Yılmaz Ensaroğlu’nun Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “çözüm süreci”nden sorumlu başdanışman olması bekleniyor. Davutoğlu’nun, STK deneyimi olan, bölgeyi iyi tanıyan ve Kürt sorununu iyi bilen Ensaroğlu’nun deneyimlerinden faydalanmak istiyor. 1996-2004 yılları arasında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MazlumDer) Genel Başkanlığı’nı yapan Ensaroğlu, MazlumDer Genel Başkanlığı yaparken hükümete ve Kürt siyasetine çözüm paketi sunmuştu. Çözüm paketini açıklarken “Siyasilerin, Kürt sorunu ile PKK'yi birbirine karıştırdığını” ifade eden Ensaroğlu, şunları söylemişti:

Çözüm paketini açıklamıştı

“Sorunun çözümlenmesi için öncelikle meselenin iyi kavranması gerekir. Her şeyden önce kabul etmek gerekir ki, Kürt sorunu PKK ile başlamamıştır. Dolayısıyla PKK'nın yok edilmesi, Kürt sorununun köklü çözümü anlamına gelmemektedir. Çünkü PKK, bölgede yaşanan terör, göç gibi sorunların nedenleri değil sonuçlarıdır… Bölgeye yönelik sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik bir master planı hazırlanması gerekir. Farklı kimliklerin önündeki Anayasal ve yasal engeller kaldırılmalıdır. Bölge halkı ile devlet arasında yaşanan güven bunalımının sona erdirilmesi öncelikli hedeflenmelidir. Kürtçe yöre isimlerinin iade edilmesi, kısmi veya genel bir af kararı alınması gibi bazı adımlar, siyasi atmosferi yumuşatacaktır. Hiçbir çıkar ya da amaç, yaşama hakkının önüne geçmemelidir. Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır. Türkler ve Kürtler arasındaki ortak unsurlar yeniden keşfedilmelidir. Bölgede güvenlik görevlileri ve korucular arasında oluşan yasadışı çetelerin çıkarılması ve yargılanmalarına yönelik önlemler alınmalıdır."

Yılmaz Ensaroğlu kimdir?

Ankara Üniversitesi İlahiyat mezunu olan Yılmaz Ensaroğlu, lise yıllarından itibaren çeşitli sosyal hareketlerde yer aldı; öğrenci derneklerinde yöneticilik yaptı. 1992’de İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nin Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2005–2009 yılları arasında İnsan Hakları Ortak Platformu Yürütme Kurulu üyeliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) üyesi ve İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi Genel Yayın Yönetmeni görevlerini yaptı.

Bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu olan ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı olan SETA’da Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü olarak çalıştı. Yılmaz Ensaroğlu, 3 Nisan 2013 tarihinde AKP Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görüşmeler yaptı. Ağrı doğumlu olan Ensaroğlu, 7 Haziran 2015 tarihindeki Milletvekili Genel Seçimleri’nde Ağrı’dan milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.