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Mazlumder Andımız'ın kaldırılması için AİHM'e gidiyor

Mazlumder, Andımız’ın okullardan kaldırılması için AİHM’e başvuracak

19 Eylül 2012 15:04

MazlumDer Diyarbakır Şubesi, dört yıldır okullarda okutulmasının kaldırılması için mücadele verdiği “Andımız” için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götürmeye hazırlanıyor. Taraf’a konuşan MazlumDer Şube Başkanı Abdurrahim Ay, “Hukuki süreçte açtığımız dava reddedildi. Şimdi Danıştay’dan bu kararın bozulmasını bekliyoruz. Ancak Türkiye içindeki Hukuki süreçlerden çok fazla umudumuz yok. Biz de Andımız’ın kaldırılması için AİHM’e gideceğiz” dedi.

 

İçimizden 'Kürdüm' diyorduk

 

Kürt çocukların bu marşı okumaktan hoşlanmadıklarını belirten Ay, şunları söyledi: “Biz de çocukluğumuzda bu marşı okumak istemezdik. Dışımızdan her gün Türküm derdik ama içimizden Kürdüm diye o kısmı çevirirdim. Şimdiki çocuklarda aynı şekilde yapıyorlar. Böyle bir metnin bugün hala bir eğitim sisteminin temelini oluşturması utanç vericidir. Çocuklarımızın her sabah askeri bir garnizona girer gibi sınıflara tek sıra halinde girmeleri, ‘rahat’, ‘hazır ol’ komutları ile hizaya geçmeleri ve bir kutsal metin okur gibi bu ‘andımız’ ritüeline maruz bırakılmaları, pedagojik bir kıyımdır.” (Taraf)

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