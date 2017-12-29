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Spor

Mazlum Nazilli Belediyespor'da

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) ARA transfer döneminde Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç ve Pendikspor'dan sol bek Onur'u kadrosuna katan TFF 2

29 Aralık 2017 14:29

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

ARA transfer döneminde Keçiörengücü\'nden kaleci Kıvanç ve Pendikspor\'dan sol bek Onur\'u kadrosuna katan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, 3\'üncü takviyesini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, ilk yarıda Amed Sportif forması giyen sağ bek Mazlum Demir ile anlaşma sağladı. Menemen Belediyespor altyapısından yetişip sarı-lacivertlilerde profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Amed Sportif\'te bu sezon 15 lig maçına çıkan Mazlum, 1337 dakika süre aldı. Nazilli Belediyespor\'da transferin süreceği ifade edildi.  

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