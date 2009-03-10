Mazlum-Der’den Tolon için suç duyurusu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) İstanbul Şube Başkanı Ayhan Küçük, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve kendisine rapor veren GATA personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Küçük için avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildiği hatırlatıldı.



İnternet ile bazı basın organlarında yer alan ve Tolon'un yaptığı iddia edilen konuşmaların çözümlerinin aktarıldığı dilekçede, "Bu konuşmalardan Tolon'un bir sağlık sorunu nedeniyle değil, kendi isteğiyle ve mahkemeyi yanıltmak amacıyla zayıfladığının anlaşıldığı" savunuldu.



Dilekçede, "Hurşit Tolon'un bağımsız ve tarafsız bir hastanede kontrolden geçirilerek spor yapan aktif birinin sağlık değerlerine sahip olduğunun anlaşılması halinde zayıflık durumunun aldatmaya yönelik bir fiil olması nedeniyle yeniden tutuklanması için ilgili mahkemeden talepte bulunulması gerektiği" öne sürüldü.



Öncelikle ses kaydının Tolon'a ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiği belirtilen dilekçede, kayıtların Hurşit Tolon'a ait olduğunun tespiti halinde, hasta olmadığı halde yargı mekanizmasını yanılttığı gerekçesiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan hakkında işlem yapılması istendi.



Dilekçede, Tolon hakkında sağlık raporu düzenleyen GATA personeli hakkında da "gerçeğe aykırı bilirkişilik", "görevi kötüye kullanmak" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından işlem yapılması talep edildi.

