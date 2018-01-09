Mazide kalan slogan: Veli Kavlak'ın askerleriyiz

Beşiktaş'ın 2011-2012 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Veli Kavlak, zor günler geçirmeye devam ediyor.

Omzundan çok sayıda ameliyat geçiren ve bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamayan talihsiz futbolcu, Samet Aybaba’nın da, Slaven Bilic’in de orta sahadaki bankosu olmuştu.

Sürekli forma giydiği bu dönemde taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki adına, "Veli Kavlak'ın askerleriyiz" şeklinde sloganlar bile atıldı.Bitmez tükenmez enerjisiyle takımın hem savunma hem de hücum hattına destek veren Veli Kavlak, 22 Mart 2015’te omuzundan sakatlandı. Bir daha eski sağlığına kavuşamayan 29 yaşındaki futbolcu sağlıklı günlerini mumla arıyor.

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, geçirdiği ameliyatların ardından takıma dönse de tekrar A takıma yükselme başarısı göstermedi. Kavlak, şu anda A2 takımıyla antrenmanlara çıkmaya devam ediyor. Orta sahada çok yönlü bir oyun sergileyebilen oyuncunun Beşiktaş'la 2019 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Veli Kavlak, son olarak Radyospor'da verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şenol hocayla diyaloğumuz olmadı"

A2'de idmanlara çıkan Kavlak, "A2'de idmanlara çıkıyorum. Şu anda iyiyim. Bu sezon ve önümüzdeki sezon sözleşmem devam ediyor. Kulüpten bana profesyonel takımla idmanlara devam edeceksin derlerse ederim. Öyle bir durum söz konusu olmadı. Şenol Hoca'yla bir diyaloğum olmadı. Kulüpten bana menajerim aracalığıyla bilgiler geliyor" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olacağız"

Gurbetçi futbolcu, "Lig'de ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde favori olduğumuzu düşünüyorum. Kötü futbol oynamıyoruz. Biz yenilsek bile futbolumuz iyi oluyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum" sözleriyle şampiyonluk dileklerinde bulundu.

"İşimi yapıyorum"

Boyko, Aras ve sen profesyonel takımda yoksun neler söylemek istersin?' sorusu üzerine ise Kavlak şu yanıtı verdi:

"İster istemez düşünceler oluyor ama ben işime devam ediyorum. Buna fazla cevap veremem kulübün kararına saygı duyuyorum. Başkanımız Fikret Orman'la görüşmedim. Ben işimi yapıyorum, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Daha yeni sakatlıktan çıktım, şu anda toparlanma sürecindeyim."