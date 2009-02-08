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Mazıdağı’nda Hizbullah kazısı yeniden başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 33 el bombası bulunmasının ardından iki evde başlatılan kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

08 Şubat 2009 02:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 33 el bombası bulunmasının ardından iki evde başlatılan ve dün gece ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Hizbullah evinde 33 el bombası

Edinilen bilgiye göre, Hizbullah terör örgütüne üye olmaktan sabıka kaydı bulunan ve halen cezaevinde olduğu bildirilen Fadıl ve Abdülkadir Şani'ye ait iki evde, polis ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara, Diyarbakır ve Mardin Emniyet Müdürlüğünden uzman ekipler de katılıyor.

Öte yandan, önceki gün Mazıdağı'nda bir evin mutfak duvarının yıkımı sırasında poşetler içinde araç lastiğine yerleştirilmiş olarak bulunan 33 el bombasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

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