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Mazıdağı'nda askere bombalı saldırı: 3 asker yaralı

Saldırının ardından bölgede arama yapıldı

16 Aralık 2015 21:38

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mardin karayolunun 5'inci kilometresine tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 3 asker yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Mazıdağı-Mardin karayolunda, akşam saatlerinde yapılan saldırıda araçta bulunan 3 asker hafif yakalandı. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin ayakta tedavi edildikleri belirtildi.  Saldırının olduğu bölgede çukur oluştururken, güvenlik güçleri karayoluna ulaşıma kapatarak, başka patlayıcı olasılığına karşı arama yaptı. Bölgede PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi.

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