Mazhar Alanson'un kızı sevgilisinden şiddet gördü!

MFÖ’nün kurucusu Mazhar Alanson’un ilk eşi Hale Alanson’dan olan kızı Melek Eda Alanson (38), kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Ali Hakan Üreten’i kendisini dövdüğü gerekçesiyle dava etti.



Ali Hakan Üreten ise kendisini, “Uyuduğum sırada bana saldırdı. Elimi büktü. Kendini yerden yere attı. Akli dengesi yerinde değil. Ben onu sadece ısırdığımı hatırlıyorum” diyerek savundu.

Mahkeme, Üreten’in, Eda Alanson’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasını 6 ay süreyle yasakladı.

(Habertürk)