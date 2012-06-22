T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mazhar Alanson'un kızı sevgilisinden şiddet gördü!

Mazhar alanson'un kızı, sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açtı

22 Haziran 2012 14:02

MFÖ’nün kurucusu Mazhar Alanson’un ilk eşi Hale Alanson’dan olan kızı Melek Eda Alanson (38), kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Ali Hakan Üreten’i kendisini dövdüğü gerekçesiyle dava etti.
 
Ali Hakan Üreten ise kendisini, “Uyuduğum sırada bana saldırdı. Elimi büktü. Kendini yerden yere attı. Akli dengesi yerinde değil. Ben onu sadece ısırdığımı hatırlıyorum” diyerek savundu.

Mahkeme, Üreten’in, Eda Alanson’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasını 6 ay süreyle yasakladı.

(Habertürk)

ETİKETLER

melek eda alansonmazhar alansondayakşiddetAli Hakan Üreten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24