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Yaşam

Mazhar Alanson: Özkan Uğur'un üç gün önceki yeni raporları temiz çıktı

Mazhar Alanson, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen konsere başlamadan önce Özkan Uğur’un sağlık durumuyla ilgili müjdeli bir haber verdi.

26 Eylül 2013 10:53

Sanatçı Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un gördüğü kanser tedavisi hakkında müjdeli haber verdi. Alanson, "Özkan’dan çok güzel haberler var. Üç gün önceki yeni raporları temiz çıktı" dedi. 
 
MFÖ'nün "Ö"sü Özkan Uğur’un rahatsızlığı nedeniyle bir süredir konserlerine yalnız devam eden Mazhar Alanson, “Turkcell Yıldızlı Geceler” kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
 
"Öncelikle şunu bilmenizi isterim; MFÖ dağılmadı. Biz ölene kadar beraberiz. Ayrıca Özkan’dan çok güzel haberler var. Üç gün önceki yeni raporları temiz çıktı" diyen Alanson, daha sonra “Yalnızlar Garı” şarkısıyla gecenin startını verdi.
 
Behlül Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, sürpriz isimlerin de Alanson’a eşlik ettiği konserde seyirci karşısına çıkan ilk isim; Sezen Aksu oldu. Aksu, “Yandım Yandım” ve “Güllerin İçinden” şarkılarında Alanson’la düet yaptı.
 
Konserin ikinci bölümüne ise Cem Yılmaz damga vurdu. Mazhar Alanson’la “Psikopat” şarkısını okuyan ünlü komedyen, sanatçının ısrarı üzerine baterinin de başına geçti ve “Ele Güne Karşı” şarkısında hünerlerini sergiledi.
 
O anlarda Sezen Aksu da kendisini sahneye atıp ikilinin eğlencesine ortak oldu. Aksu, kendine özgü dansıyla seyirciye keyifli dakikalar yaşattı.

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