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Mazgirt kırsalında 2 el yapımı patlayıcı bulundu

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında 2 el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi

06 Aralık 2017 01:33

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nin Mazgirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında 2 el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcılar, imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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