Mazda 6’ya 5 yıldız

Yeni Mazda 6, Euro NCAP tarafından yapılan 2009 kombine güvenlik performansı testinden 5 yıldız aldı.



Mazda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Mazda Motor Corporation, yeni Mazda 6'nın Euro NCAP tarafından yapılan 2009 kombine güvenlik performansı testinden tam not aldı.



2009 yılında Euro NCAP, dört farklı değerlendirme kategorisinden alınan puanların bir araya getirilerek araca tek bir toplam araç güvenlik notunun verildiği yeni bir değerlendirme sistemi uygulamaya başladı.



Bu dört kategori, yetişkin yolcu koruması, çocuk koruması, yaya koruması ve güvenlik desteği kategorilerinden oluşurken, Mazda 6, Mazda'nın yenilenen değerlendirme standartlarına göre test edilen ilk modeli oldu.



Mazda'nın Ar-Ge çalışmalarından sorumlu Üst Yöneticisi (CEO) Seita Kanai, Mazda 6'nın Euro NCAP'ten aldığı maksimum güvenlik notunun "Sürdürülebilir Zoom-Zoom" planı kapsamında sürüş keyfini güvenlik ve çevreye duyarlı performans ile birleştiren gelişim stratejisinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

