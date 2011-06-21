-MAZBATASINI ALMAYA DAVULCUYLA GELDİ İZMİR (A.A) - 21.06.2011 - AK Parti, CHP ve MHP'nin İzmir milletvekilleri İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alıyor. CHP'den İzmir Milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in yanı sıra Musa Çam, Hülya Güven, Oğuz Oyan, Erdal Aksünger, Aytun Çıray, Mustafa Moroğlu, Rıza Türmen, Rahmi Aşkın Türeli, Kültürpark'taki İl Seçim Kurulu merkezine gelerek, İl Seçim Kurulu Müdürü İsmet Kilimci'den mazbatalarını aldı. Alaattin Yüksel, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'den ''güzel bir milletvekili takımının Ankara'ya gideceğini'' belirterek, şunları kaydetti: ''Bu takımı gönderen başta partililerimize ve tüm İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. İzmir her zamanki gibi özgürce kararını vermiştir. Baskılara kulak asmamıştır, özgür iradesini ortaya koymuştur ve 13 arkadaşımızı Ankara'ya göndermiştir. AKP 9 olan milletvekili sayısını 11'e çıkarabilmiştir. AKP ile aramızdaki fark 5 puandan 7 puana çıkmıştır. AKP için hezimet, CHP için önemli başarıdır. İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri unutmayacağız ve ülkemizin geleceği için çalışacağız. Kendi projelerimizin de İzmirlilere verilmiş diğer sözlerin de takipçisi olacağız.'' -SAİT, DAVULCUYLA MAZBATA ALMAYA GELDİ- AK Parti'den milletvekili seçilen Rifat Sait'e mazbatasını almaya giderken, Kültürpark girişinden İl Seçim Kurulu'na kadar göçmen derneklerinin üyeleri ile davulcu eşlik etti. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Sait ''Bundan sonra rozetlerimizi çıkarıyoruz. Partinin değil, İzmir'in milletvekiliyim. İzmir için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız'' diye konuştu. MHP'den milletvekili seçilen Ahmet Kenan Tanrıkulu da adliye binasına gelerek, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ve İl Seçim Kurulu Başkanı Yılmaz Durmaz'dan mazbatasını aldı.