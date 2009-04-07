Mazbata töreninde çarpıcı sözler

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te, seçimi kazanan AKP'li Nevzat Doğan bugün mazbatasını alırken, 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Turan Ateş yaptığı konuşmada, meslek yaşantısı boyunca hiçbir seçimde bu kadar sıkıntı yaşamadığını belirterek, seçimde kurum ve kuralların devre dışı bırakıldığını, oy torbalarının da kurallara uygun olarak taşınmadığını gözlemlediğini ifade etti.



29 Mart gecesi yapılan sayımda seçimi açık ara önde götürürken, ilerleyen saatlerde bir anda AKP adayı karşısında geriye düşen CHP Adayı Fikret Toker'in önce ilçe, ardından İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazların reddinin ardından hem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu hem de İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mazbatasını aldı. Ancak mazbata töreninde İzmit 1'inci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Turan Ateş yaptığı konuşma ile salonda bulunanları şaşırttı.



Hakim Turan Ateş konuşmasında, "Benim seçim kurlu başkanı olarak görevim, seçmenin iradesine etki yapmak veya seçmenin iradesini, bir partiye veya adaya yönlendirmek değildir. Bu görev ve yetki adaylara ve siyasi partilere aittir. Seçim kurulu başkanı olarak görevim, seçmenin iradesini sandıkta belirleyip, hamiline teslim etmektir. Çağdaş demokrasilerde sistem böyledir. İlk çağdan beri Akdeniz sahillerinde, Yunanistan ve Roma'da klasik ve katılımcı demokrasi uygulana gelmiştir'' dedi.



'Demokraside eşit koşulda yarışılmalı'



Hakim Turan Ateş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm toplumlar sıkıntılarını her zaman demokrasi ile aşmışlardır. Demokrasi, kişileri suyun akışı gibi serbestleştirir, kuşun ötüşü gibi de rahatlatır. Çünkü demokrasi aynı zamanda kendin gibi düşünmeyenlere tahammül ve gerektiğinde onlarla işbirliğidir. Biz demokrasiyi saksıdan çiçek olmaktan çıkarmalıyız. Demokrasiyi bir yaşam tarzı olarak görmeliyiz. Demokrasi açık bir rejimdir. Demokrasinin düğmeleri çoktur. İnsan hakları, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insanca yaşama hakkı. Bu nedenlerle de bir gecelik gibi, insan bedeninden sıyrılıp atılamaz. Kurallar ve kurumlar rejimi olan demokrasi, özünü hukuk kurallarından alır. İnsan, ulaşılan bir amaçtır. Hukuk kuralları ise insanın insanca yaşamı içinde bir araçtır. Demokrasi sadece yasalarla sağlanan bir şey değildir. Bir anlayış, bir yaşam tarzıdır. Demokrasinin iskeleti, yeni taşıyıcı kolonları siyasi partiler ve seçim müessesesidir. Bu nedenlerle bu iki kurum yargının gözetim ve denetimindedir. Tüm siyasi partiler seçim müsessesi içinde eşit koşullarda yarışırlar. Koşulları ve yarışları bir spor müsabakasındaki takımlara benzetebiliriz.''



'Hiçbir seçimde bu kadar sıkıntı yaşamadım'



Hiçbir seçimde bu kadar sıkıntı yaşamadığını belirten Hakim Turan Ateş, "Şahsım otuz yılı geçkin meslek yaşamımın içinde. Onbeş civarında seçim yönettim. Hiçbir seçimde burada yönettiğim seçim ve sonuçları yönünden sıkıntı yaşamadım. Kültür, eğitim, ekonomik ve sosyal düzeyi yüksek bir bölgede bu sıkıntılar yaşanmamalı idi. Sandık başkanı olan görevlilerinin çekingen ve korkak olduklarını gördüm. Bazı partili kurul üyelerinin ve aday yakınlarının baskı kurduklarını hissettim. Sandık mahallerinde görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin görev bilinci ve sorumluluğu içinde olmadıklarını ve ayrıca seçim torbalarının seçim kruluna ulaşatırılmasında gereken duyarlılığı da gösteremediklerini gördüm. Seçim sonuçlarını belirleyen seçim torbalarının sandık kurulu başkanı ve en az iki üyesi ile birlikte getirilerek seçim kuruluna teslimi gerekirken bu kuralın kolluk kuvvetlerince, araçlarda yer bulunmadığından bahisle engellendiği muhalefetçe ileri sürülerken, en fazla sıkıntı yaratan bir durum olmuştur. Seçim dürüsütlük kuralları içinde yapılır. Bu görevi de seçim kurulu ve kurul başkanının verdiği talimatları uygulayacak kamu görevlileri yapar. Bu görevin de eksiksiz yapıldığını da söyleyemem'' diye konuştu.



'Kurum ve kurallar devre dışı bırakıldı'



Ateş sözlerine şöyle devam etti:

Sayın başkan. Sizin bundan sonraki göreviniz size oy veren ve vermeyen herkesi Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusanda kucaklamak ve severek uzlaştırmaktır. Seçim Kurulu'nun kullandığı araçlar ve tüm malzemeler seçim yasası uyarınca idare tarafından hazır edilir. Seçim kurullarının bu konuda ödenekleri yoktur. Devletin kurumları seçim hakiminin isteği üzerine bunları yerine getirir. Yıllardır uygulama bu doğrultudadır. Görevlendirilen personel de aynı şekilde kamu, kurum ve kuruluşlarından seçilir. Demokrasi kurallar ve kurumlar rejimidir. Yönetim anayasal kurumlar ve konan kurallar denetler. Kurumları devre dışı bırakarak kuralların üzerine örtü örterek bir yerlere varamazsınız. Bir gün gelir devre dışı bıraktığınız kurumlar ve üzerine örtü kapattığınız kurallar sizin yakanıza yapışır ve hesabını sorar.''





