Maytap patlaması polisi alarma geçirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yola atılan maytaplardan kaynaklandığı saptandı.

Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı\'nda bugün saat 23.00 sıralarında devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte polisler, aracı terk edip, önlem aldı. Terör saldırısı şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi.

Yapılan incelemede patlamanın yola atılan maytaplardan kaynakladığı tespit edildi. İncelemenin ardından ekipler normale döndü.

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