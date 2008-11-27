Maytap 'cız' yapmasın

Çocukların bayram eğlencesi haline gelen maytap ve boncuklu tabanca nedeniyle çok sayıda çocuk görme yeteneğini kaybediyor.



Çocukların bayram harçlıkları ile aldığı ve piyasada kontrolsüz satılan maytap ve boncuklu tabanca nedeniyle Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 90 çocuk gözünden yaralanırken birçoğunda görme kaybı oluştu.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Sait Alan yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda acil servise yaklaşık 90 çocuğun göz yaralanması sebebiyle başvurduğunu, bunların birçoğunda göz parçalanmaları meydana geldiğini söyledi.



Özellikle bayramlarda çocukların harçlıkları ile maytap ve boncuklu tabanca satın aldığını ve bu oyun malzemeleri nedeniyle çok sayıda çocuğun yarandığını belirten Alan, bu oyuncaklar sebebiyle geri dönüşü olmayan görme kayıplarının meydana geldiğini bildirdi. Alan, "Son derece tehlikeli olan bu oyuncakların kesinlikle yasaklanması gerekir" dedi.



‘Bayram sevinci acıya dönüşüyor’



Dr. Alan, bu tür yaralanmalar nedeniyle bayramların birçok aile için acıya dönüştüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Bayram sevinci acıya dönüşüyor. Sadece geçen Ramazan Bayramı'nda hastanemize 90 çocuk göz yaralanması nedeniyle geldi. Bu çocukların büyük bir kısmında kalıcı görme kayıpları gelişti. Göz yaralanması meydana geldikten sonra eğer ciddi boyutlardaysa yapılacak fazla bir şey olmuyor. Gözün alınmasına kadar giden bu süreç çocuğun ilerideki yaşamını da etkileyecek fiziksel ve ruhsal sorunları beraberinde getiriyor.



Bu kazaları önlemenin tek yolu bu tehlikeli oyuncakların yasaklanması. Sadece yasaklamakla da sorun çözülmüyor. Aynı zamanda ailelerin duyarlı olması da önemli. Çocukların her zaman kontrol edilmesi mümkün olmuyor. İnsanların bilinçlenmesi son derece önemli. Milli Eğitim Müdürlüğünce bu konuda bayram öncesi bir eğitim programı hazırlanması faydalı olacaktır. Çocuklara ve ailelerine yönelik bu programlara destek olmak için işbirliği yapmaya hazırız. Ancak vakit kaybetmememiz gerekiyor."



(AA)

