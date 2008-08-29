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Yaşam

Mayolu orucu bozar mı?

İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, deniz kıyafetli kadın ve erkek vücudu görmenin orucu bozmayacağını söyledi.

29 Ağustos 2008 03:00

İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, orucun ahlaki bakımdan bireyin gelişmesini, olgunlaşmasını ve her türlü yanlışlıklara karşı kendini sağlamlaştırmasını hedef alan bir ibadet olduğunu söyledi. Orucun ruh ve beden uyumunun birlikte hareket etmesini sağladığını belirten Filiz, insanların, Ramazan ayı dışında nasıl evrensel ilkelere uyması gerekirse, bu ayda da aynı olması gerektiğini dile getirdi.

Razaman ayında yoğunlaştırılmış bir ibadet programı olduğunu kaydeden Filiz, "Razaman ayı dışında denize girerken insanlar, çıplak bedenleri gördüklerinde ahlâkları bozulmaz. Bu yüzden deniz kıyafetli kadın ve erkek vücudu görmek oruca zarar vermez, orucu bozmaz. Ancak, denize girdiğinde bilerek veya yanlışlıkla su yutarsa ve plaj kıyafetli bir insana bakıp, orgazm ve boşalma olduğunda oruç bozulur. Meni gelmediği ve orgazm olmadığı sürece oruç bozulmaz. Orucu bozulan insan, bu durum karşısında ya birebir oruç tutarak öder, ya da sağlığı oruç tutmaya elverişsizse, parasını vererek öder. Parasını ödeme şeklide bir fakiri, normal standartlarda olmak koşuluyla iki öğün doyurmaktır” dedi.

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