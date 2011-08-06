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Yaşam

Maymunca işaret dili

İngiltere’de hayvanat bahçesindeki maymunların yeni bir işaret dili oluşturdukları keşfedildi.

06 Ağustos 2011 03:00



 T24 - İngiltere’de bir hayvanat bahçesindeki maymunların yeni bir işaret dili oluşturdukları keşfedildi. Buna göre yalnız bırakılmak isteyen maymunlar gözlerini elleriyle kapatıyor.


 The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre,  Essex kentindeki hayvanat bahçesi çalışanları Milly isimli dişi maymunun eliyle gözlerini kapadığını ilk defa 1999 yılında fark etmiş. Milly gözlerini kapatmaya ilk başladığında, hayvanat bahçesi yetkilileri gözüyle ilgili bir rahatsızlığı olduğunu düşünerek veterinere götürmüş.



Afrika, Avrupa ve Amerika’da maymunları inceleyen araştırmacı Mark Laidre 2007’de hayvanat bahçesini ziyaret edene kadar Milly’nin davranışının önemi fark edilmemiş Laidre, bu davranışa daha önce rastlamadığını ve önemini hemen fark ettiğini söylüyor ve gözlerini kapatan maymunlara diğer maymunların fazla yaklaşmadığını ekliyor. Milly’nin davranışının diğer maymunlar tarafından da zamanla öğrenildiği düşünülüyor.


Daha önce de maymunların genetik veya doğa kaynaklı nedenlerle işaretle anlaşma yöntemleri geliştirmişti ancak ilk defa kültürel nedenli bir harekete rastlanmış durumda.





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