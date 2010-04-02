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Yaşam

Maymun polis işbaşında...

Tayland’da polis teşkilatının yeni üyesi sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Tayland’da polis teşkilatının yeni üyesi sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Maymun polis işbaşında...

Ülkenin güneyindeki Yala vilayetinde yol kenarında yaralı buldukları domuz kuyruklu makak maymunu sahiplenen polisler, Tay dilinde barış anlamına gelen ‘Santisuk’a da teşkilatlarında görev verdi. Polis üniformasıyla operasyonlara katılan beş yaşındaki Santisuk, ülkenin ayrılıkçı militanlara karşı mücadele veren güney bölümünde polisin imajını yenilemesine ve halkla daha yakın ilişki kurmasına da yardımcı oluyor.

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