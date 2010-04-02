Maymun polis işbaşında...

T24

Ülkenin güneyindeki Yala vilayetinde yol kenarında yaralı buldukları domuz kuyruklu makak maymunu sahiplenen polisler, Tay dilinde barış anlamına gelen ‘Santisuk’a da teşkilatlarında görev verdi. Polis üniformasıyla operasyonlara katılan beş yaşındaki Santisuk, ülkenin ayrılıkçı militanlara karşı mücadele veren güney bölümünde polisin imajını yenilemesine ve halkla daha yakın ilişki kurmasına da yardımcı oluyor.