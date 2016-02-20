Mayıs'ta Yaşam Kooperatifi, eğitimde baskı ve ayrımcılık sempozyumu düzenliyor

Boğaziçi Üniversitesi mezunu beş kişi tarafından 2002'de kurulan ve bugüne kadar gönüllü eğitim çalışmaları yapan Mayısta Yaşam Kooperatifi, Türkiye'deki eğitim sorunuyla ilgili konuları kapsayan sempozyum düzenliyor.

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'nden sokağa çıkma yasaklarında eğitim hakkının engellemesine, eğitimde cinsiyet ayrımından anadilde eğitim konusuna kadar birbirinden farklı birçok konuyu kapsayan sempozyum 21 Şubat Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Ataşehir'de Boğazören Derneği'nde düzenlenecek.

Programdaki konuşmacılar şöyle:

Eğitimde Cinsiyet Ayrımı, CHP Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer

Azınlıklar ve Anadili Temelli Çokdilli Eğitim, HDP Milletvekili Garo Paylan

Post Neoliberal Dönemde Eğitim ve Ekonomi, Eski HDP Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli

Sokağa Çıkma Yasakları ve Eğitim Hakkının Engellenmesi, Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi Üzerine, Prof. Dr. Fatma Gök

Özel Üniversiteler ve Eğitimin Ticarileşmesi, Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu

Anadilde Eğitim, Eski Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer

İmamhatipleştirme ve Kamusal Temel Eğitimde Din, Av. Yasemin Zeytinoğlu

Kentsel Dönüşüm, Eğitim ve Eğitimde Artan Eşitsizlikler, Sezen Bayhan (Boğaziçi Üni.)

Eğitim Sisteminde Eleme Aracı Olarak Meslek Liseleri, İlknur Birol (Okuluma Dokunma Koordinasyonu)