Mayıs'ta işsiz sayısı 2 milyon 550 bine geriledi

T24 -

Yaz aylarına yönelik verilerin gelmesiyle işsizlikte düşüş yaşanıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalarak, yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 11.6, kırsal yerlerde yüzde 5.4 oldu.



Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 390 bin kişi artarak 24 milyon 445 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 442 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 948 bin kişi arttı.



Mayıs ayında 2 milyon 846 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 550 bin kişiye düştü. Mevcut işsizlerin yüzde 14.6’sını (373 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.



Tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puan düşüşle yüzde 12'ye geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da 2.3 puan azalarak yüzde 17.5'e düştü.



Mayıs'ta işgücüne katılma oranı 1.1 puan artarak yüzde 50.5 olurken, kayıtdışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 42,7 olarak gerçekleşti.





