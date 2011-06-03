-MAYISTA ENFLASYON SIÇRAMA YAPTI ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Üretici Fiyatları Endeksine (ÜFE) göre mayıs ayında fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 1,93 geriledi, sanayi sektöründe ise 0,61 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Mayıs'ta ÜFE'de yüzde 9,63 olan yıllık artış tarım sektöründe yüzde 8,73, sanayi sektöründe de yüzde 9,84 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre, tarım sektöründeki ÜFE artışı yüzde 14,93, sanayi sektöründeki artış da yüzde 7,97 olarak belirlendi. Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Mayıs'ta aylık bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 1,92, balıkçılıkta yüzde 2,24'lük fiyat azalışı meydana geldi. Yıllık bazda ise tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 8,76, balıkçılıkta yüzde 6,03'lük fiyat artışı görüldü. -SANAYİ SEKTÖRÜ- Sanayi sektöründe ise Mayıs ayında yüzde 0,61 olarak belirlenen fiyat artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,84 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,97'lik fiyat artışı gerçekleşti. Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 1,16, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,84 artış kaydedilirken, elektrik gaz ve suda da yüzde 4,47'lik azalış oldu. Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 11,27, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 14 oldu, elektrik gaz ve suda ise yıllık bazda yüzde 3,40 azalış oldu. İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 4,44 ile ana metal sanayinde görüldü. Bu sektörü yüzde 3,96 ile giyim eşyası imalatı, yüzde 2,80 ile ham petrol doğal gaz çıkarımı, yüzde 2,54 ile deri ürünleri imalatı, yüzde 2,39 ile plastik ve kauçuk ürünleri imalatı izledi. Yıllık bazda ise kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 36'lık fiyat artışı ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 26,07 ile tekstil ürünleri imalatı, yüzde 19,71 ile de ana metal sanayii imalatı izledi. Buna karşılık 1 yıllık dönemde diğer ulaşım araçlarının imalatında fiyatlar yüzde 9,08 ve büro makineleri imalatında fiyatlar yüzde 7,23 düştü. -TÜKETİCİ FİYATLARI- Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de, Türkiye genelinde yüzde 2,42 aylık fiyat artışı kaydedilirken, ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 11,68 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Fiyatlar, Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,71, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,47, eğitimde yüzde 1,14, eğlence ve kültürde yüzde 0,99, lokanta ve otellerde yüzde 0,81, ulaştırmada yüzde 0,63, konutta yüzde 0,54, ev eşyasında yüzde 0,26, sağlıkta yüzde 0,11 arttı, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01, haberleşmede yüzde 0,47 geriledi. TÜFE'de Türkiye genelinde yüzde 7,17 olan yıllık fiyat artışı ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 12,61 oldu. Ulaştırmada yüzde 8,69, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,68, ev eşyası yüzde 7,40, lokanta ve oteller yüzde 7,20 ile artışın en yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu. -YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR'DE- TÜİK'in Mayıs ayı TÜFE verilerine göre, TÜFE'de aylık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgelerin başında, yüzde 4,18 ile ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu Yalova'', yüzde 3,71 ile ''Balıkesir, Çanakkale'', yüzde 3,53 ile ''Zonguldak, Karabük, Bartın'' yer aldı. Tüketici fiyatlarının mayıs ayında en az arttığı bölge de yüzde 0,80 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis'' oldu. Yıllık bazda değerlendirme yapıldığında da fiyatlarda en yüksek artışın gözlendiği bölge ''İzmir'' oldu. Yüzde 8,23 artışın meydana geldiği İzmir'i, yüzde 8,20 ile ''Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'', yüzde 8 ile de ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis'' izledi. Yıllık bazda en düşük fiyat artışı ise yüzde 5,83 ile ''İstanbul''da görüldü. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de 5 aylık dönem için en yüksek artış ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu Yalova'' (yüzde 6,60) bölgesinde, on 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' (yüzde 8,61) bölgesinde gerçekleşti.