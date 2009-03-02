‘Mayıs’ta doğalgaz fiyatına indirim gelebilir’

BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "Doğalgazda mayıs ayında ciddi bir indirim yapabileceğimizi şimdiden öngörüyoruz" dedi.



Düzyol, doğalgaz maliyetlerinin ithalat kontratları çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle değiştiğini, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmiş olan maliyet bazlı fiyatlandırma çerçevesinde de birer aylık gecikmelerle birlikte vatandaşa bu maliyetlerdeki değişimlerin pozitif ya da negatif yönde yansıtıldığını söyledi.



Petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle mayıs ayında doğalgazda ciddi bir indirim yapabileceklerini ifade eden Düzyol, "Tabii yapılacak olan indirimin oranı döviz kurlarına da bağlı olacak. Netice itibarıyla doğalgaz ithal ettiğimiz bir ürün. Dolayısıyla dolardaki hareketlenme çok fazla artış yönünde olmaz ise vatandaşlarımız mayıs ayından geçerli olmak üzere bu maliyet avantajlarından istifade etmeye başlayacak" diye konuştu.



Doğalgazda yapılacak indirimin oranı konusunda şu anda bir şey söylemesinin uygun olmayacağını belirten Düzyol, "Mayıs ayını bekleyeceğiz. Nisan sonuna kadar satış rakamlarına bakmamız lazım. Maliyet bazlı fiyatlandırma politikası çerçevesinde maliyetteki düşüşü olduğu gibi yansıtacağız vatandaşımıza" dedi.



Seçim yatırımı eleştirileri



Doğalgaz fiyatlarındaki indirim konusunda zaman zaman 'seçim yatırımı yapılıyor' şeklinde eleştiriler yapıldığına işaret eden Düzyol, "Seçim yatırımı yapıyor olsaydık mart ayı başından itibaren geçerli olacak şekilde yapardık bu indirimi. Biz maliyet bazlı fiyatlandırma çerçevesinde satış fiyatlarımızı belirliyoruz. Onun dışında fiyat indirimlerinde herhangi bir amaç taşımıyoruz. BOTAŞ'ın bir kamu kuruluşu olduğu, herhangi bir siyasi amaçla hareket edemeyeceği tüketicilerimiz tarafından gayet iyi bilinmelidir, öyle anlaşılmalıdır" dedi.



