Mayıs'ta turist sayısı yüzde 99 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 oranında azalarak 29 bin 829’a indiğini açıkladı. Mayıs’ta Türkiye’ye en çok komşu ve yakın ülkelerden turist geldiği görüldü. Mayıs’ta gelen turistlerin ülkeler bazındaki dağılımı şöyle:

Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Edirne: Yüzde 59,05 (17.615)

2-Artvin: Yüzde 13,94 (4.157)

3-Kilis: Yüzde 7,57 (2.258)

4-Samsun: Yüzde 5,95 (1.775)

5-İstanbul: Yüzde 2,84 (847)