CHP'li İlgezdi: Mayıs ayında kullanımı yasaklanan ilaç Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Rehberi'nde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Covid-19 Tedavi Protokolü’ndeki değişikliklerle ile ilgili soru önergesine “Sürekli güncellenen Covid-19 Rehberi’nde, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz” yanıtı geldi. İlgezdi, 8 Mayıs 2021’de kullanımdan kaldırılan hidroksiklorokinin hâlâ rehberde olduğunu belirterek, “Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor” dedi.

"Gerekli gördükçe değiştirdik"

Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19 Tedavi Rehberi, tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri ve ilaç teminine ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

İlgezdi, tedavi protokolü değişikliğine ilişkin sorusuna, “Gerekli görüldükçe protokol değiştirdik” yanıtını aldı. İlgezdi, “Covid Tedavi Protokolü’nün bugüne kadar ısrarla kaç kere değiştirildiğini sormamama rağmen yanıt alamadım. Bilgi gizleyerek salgınla mücadele edilmez. Pandemi dönemi şeffaf verilerle bilimsel bir süreçle yönetilmeli” değerlendirmesini yaptı.

"Bu zihniyeti sağlığı yönetemiyor"

İlgezdi, salgınla mücadele için kaç kutu ilaç satın alındığı yönündeki soruya da “yeteri kadar” yanıtı verildiğine dikkat çekerek, “1 Temmuz’dan bugüne vefat eden yurttaşlarımızın sayısı yüzde 483 arttı. Her gün 200’ün üzerinde yurttaşımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın sorularımıza cevap vermek için belirlediği ‘yeteri kadar’ kriteri için daha kaç kişinin Covid’den ölmesi gerekiyor?” diye sordu.