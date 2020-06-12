Mayıs ayında toplu taşımada yolculuk oranı yüzde 67.8 arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında toplu taşımada yolculuk sayısının yüzde 67.8'e ulaştığını, 60 yaş üstü yolcularda ise yüzde 78 artış kaydedildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’nde değerlendirdi.



Değerlendirmede, Türkiye’de ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrası ile Nisan ve Mayıs karşılaştırması yapıldı.

İstanbul’da nüfusun yüzde 23,8’i sokağa çıktı

Mart ayının son haftasında, İstanbul'da nüfusun yüzde 16,1'i sokağa çıkmışken bu oran Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,1'e, Mayıs ayında yüzde 23,8’e yükseldi. 1-5 Haziran tarihleri arasında ise İstanbulluların 34,4’ü sokağa çıktı.

Toplu taşımada yolculuk Mayıs ayı sonunda yüzde 67,8 arttı

4-8 Mayıs tarihleri arasında ortalama 1 milyon 289 bin 244 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 25-29 Mayıs tarihleri arasında yüzde 2,5 azalarak 1 milyon 256 bin 347 oldu. Yolculuk sayısı, 29 Mayıs tarihinde, yüzde 67,8 artışla 2 milyon 168 bin 866’ya yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 78 oldu.

Araç hareketliliği en fazla 15.00-18.00 saatleri arasında

Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde en yoğun saatler genellikle 17.00 olurken yasağın uygulandığı günlerde yoğunluk 18.00’da oluştu.

İki yaka arasında araç geçişi Nisan ayına göre yüzde 37,4 arttı

Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Nisan ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 238 bin 875 iken, Mayıs ayında 328 bin 220 olarak gerçekleşti.