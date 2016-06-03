Mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında

Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.58 ile, yüzde 0.7 – 0.8 dolayında olan beklentilerin hafif altında yükseldi. Buna karşılık, yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 1.48’i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki beş aylık artış yüzde 3.15 ve yıllık artış da yüzde 6.58 oldu. Tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 7.71 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları da geçen Aralık ayına göre yüzde 2.77 artarken, yıllık artış yüzde 3.25 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 5.19 olarak hesaplandı.