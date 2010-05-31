Mayıs ayı turizmde bereket ayı oldu

T24- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, Türkiye'deki otellerin mayıs ayı doluluk oranlarının yüzde 70'leri aştığını bildirdi. Barut, dini bayram olması sayesinde mayıs ayında Avrupalıların tatile çıktığını, bu sayede Türkiye'deki otellerin doluluk oranlarının da arttığını kaydetti.





''Mayıs ayı adeta bereket ayı oldu'' diyen Barut, ''Doluluklar çok iyi. Türkiye'deki otellerin ortalama doluluğu yüzde 70'leri aştı. Bu dönemde hem resort oteller, hem de kültür turlarının yapıldığı yörelerdeki otellerde doluluk üst düzeyde. En yüksek doluluk ise İstanbul bölgesinde görülmekte'' dedi.



Rus turistlerin de mayıs ayıyla birlikte tatil için Türkiye'ye gelmeye başladığına dikkati çeken Barut, ''Bu dönemde iyi oteller yüzde 100 doluyken, diğer oteller yüzde 50 dolulukla çalışıyor. Türkiye'nin her köşesinde turizm hareketi bulunuyor. Antalya bölgesinde de hareketlilik üst düzeyde. Bu aydan itibaren Antalya bölgesindeki oteller yüksek dolulukla çalışırlar'' diye konuştu.



Haziran ayından itibaren okulların kapanacağına, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinde yaşayanların da tatile çıkmaya başlayacağına değinen Barut, otellerin ortalama doluluk oranının daha da yükseleceğini, hem turist sayısının, hem de dövizin geçen yıla göre artacağını kaydetti.



Ahmet Barut, Türk turistler için erken rezervasyon döneminin sürdüğüne de işaret ederek, şunları söyledi: ''Hazirandan itibaren iç turizm de hareketlenecek. Bizim tavsiyemiz tatile çıkacak vatandaşlarımızın erken rezervasyondan faydalanması. Türkiye genelinde otellerin yüzde 20'sini Türkler doldururken, Antalya gibi resort otellerin bulunduğu bölgelerde Türk turist sayısı yüzde 10 civarında olur. İç turizmin hareketlenmesi ülkenin ekonomisi ile doğru orantılıdır. Kişi başı gelirleri yüksek olan ülkelerde iç turizm bir numaradır. Ancak Türkiye gibi kişi başı gelirleri az olan ülkelerde iç turizm hareketi daha az oluyor.''