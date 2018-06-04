Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Mayıs ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 1.62 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.