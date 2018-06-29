Mayıs ayı dış ticaret açığı belli oldu

Dış ticaret açığı mayısta 7,76 milyar oldu. İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5.5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5.7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64.9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64.8'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.3 artarken ithalat yüzde 1.7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5.2, ithalat yüzde 3.1 arttı.

5 aylık açık 35.2 milyar dolar

İhracat, ilk 5 aylık dönemde yüzde 8 artışla 69.3 milyar, ithalat yüzde yüzde 17.2 artışla 104.5 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı, Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 41.1 artışla 35.2 milyar dolar oldu.

AB ihracatında yüzde 19.3 artış

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında yüzde 45 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 50.9 oldu.