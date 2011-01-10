Mayıs 2011

%01/04/2011 ~02/05/2011 +2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi %01/04/2011 ~02/05/2011 +Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) %01/04/2011 ~02/05/2011 +Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) %01/04/2011 ~02/05/2011 +Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~10/05/2011 +16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~10/05/2011 +16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı %01/05/2011 ~16/05/2011 +2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~16/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi %01/05/2011 ~17/05/2011 +2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi %01/05/2011 ~17/05/2011 +2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~20/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi %01/05/2011 ~23/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı %01/05/2011 ~23/05/2011 +GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı %01/05/2011 ~23/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı %01/05/2011 ~24/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı %16/05/2011 ~25/05/2011 +1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi %16/05/2011 ~25/05/2011 +1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi %01/05/2011 ~26/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi %01/05/2011 ~26/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi %01/05/2011 ~26/05/2011 +GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi %01/05/2011 ~26/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi %01/05/2011 ~31/05/2011 +Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi %01/05/2011 ~31/05/2011 +2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi %01/05/2011 ~31/05/2011 +Vergi Levhası Tasdiki %01/05/2011 ~31/05/2011 +2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi %01/05/2011 ~31/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) %01/05/2011 ~31/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) %01/05/2011 ~31/05/2011 +Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi





