Mayıs 2011

|
|%01/04/2011
|~02/05/2011
|+2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
|
|%01/04/2011
|~02/05/2011
|+Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|%01/04/2011
|~02/05/2011
|+Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|%01/04/2011
|~02/05/2011
|+Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~10/05/2011
|+16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~10/05/2011
|+16-30 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~16/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~17/05/2011
|+2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~17/05/2011
|+2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~20/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~23/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|%01/05/2011
|~23/05/2011
|+GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
|
|%01/05/2011
|~23/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
|
|%01/05/2011
|~24/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
|
|%16/05/2011
|~25/05/2011
|+1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
|
|%16/05/2011
|~25/05/2011
|+1-15 Mayıs 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
|
|%01/05/2011
|~26/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~26/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~26/05/2011
|+GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~26/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+Vergi Levhası Tasdiki
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|
|%01/05/2011
|~31/05/2011
|+Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi