-MAYINLI TUZAKTA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU VAN (A.A) - 08.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralanan polis memuru Murat Çelikhası tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında mayın patlaması sonucu kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memuru Murat Çelikhası, helikopterle Van'a sevk edildi. Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Çelikhası sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polis için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, dün devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının patlaması sonucu 1'i ağır 4 polis memuru yaralanmıştı.