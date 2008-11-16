Mayınları bakteriler bulacak

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent'in Elginkan Vakfı ana sponsorluğunda düzenlediği ''Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması''nda mayınların genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalarla tespit edilmesini sağlayan ''Biyolojik Mayın Tespit Sistemi'' iki kategoride birinci seçildi.



ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde yarışmanın final töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar, Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) bu yılki yarışmaya ilk kez sponsor olduğunu bildirerek, yarışmanın Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesine büyük katkı sağladığına inandığını söyledi. Yarışmada SSM özel ödülü kategorisine 24 ekibin başvurduğunu, bu ekiplerin yaklaşık 200 kişiden oluştuğunu kaydeden Bayar, ''Bu ciddi bir insan gücünün bu işe aktif girmesi anlamına geliyor. Bu bir yarışma da olsa bu ekiplerin tamamının savunma sanayiine kazandırılması düşüncesindeyim'' dedi.



Savunma sanayi sektörünün diğer sektörler gibi başlangıçta tasarım yapmadan yalnızca imalata yöneldiğini anlatan Bayar, ''Bu başlangıçtı. Bugün itibariyle sektörümüzde Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına göre kendi ürünlerimizin geliştirilmesini istiyor ve bu yöndeki projeleri destekliyoruz. Stratejik planda da yer aldığı gibi Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının en az yüzde 50'sini kendi kaynaklarımızdan karşılama hedefindeyiz'' diye konuştu. TAI'de binin üzerindeki personelin 750'sinin tasarım için çalışan mühendislerden oluştuğunu dile getiren Bayar, savunma sanayinin artık lisans düzeyinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Bayar, İstanbul'da Kale Havacılık Tuzla Tesisleri'nin açılış törenine katılacağından törenden erken ayrılmak zorunda kaldığını belirterek finale kalan 2 projenin yanı sıra tüm başvuruları dikkatle incelediğini ve puan verdiğini söyledi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar da bu yılki yarışmada maddi ve manevi destek veren kuruluşlarının sayısının 30'u aştığını aktardı. Acar, yarışma kapsamında girişimci öğrencilere yapılan maddi desteğin 170 bin YTL'ye geçtiğini, bunun Türkiye'de belki bir rekor olacağını söyledi.



Acar, bu yıl ve daha önceki yıllarda finale kalmaya hak kazananların Türkiye'nin geleceğinde fark yaratacağına inandığını kaydetti. ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Birand ise genç nesillerin girişim ve inovasyon yapmaları için düzenlenen yarışma sonucunda pek çok gencin şirket kurduğunu ve bugün başarılı projelere imza attığını ifade etti.



Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Halim Doğrusöz de E.C.A Presdöküm Sanayi A.Ş'nin kuruluş öyküsünü anlattığı konuşmasında, 1950'lerde İtalya'da geliştirilen ve musluk da üretebilen bir cihazın tanıtım broşüründen yola çıkarak geliştirdikleri fikirlerinin şirketi bugünlere getirdiğini ve halen bu şirketin ''Türkiye'nin en kaliteli musluklarını ürettiğini'' söyledi.



Dereceye girenler



Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden oluşan dört ekip, projelerinin sunumlarını yaptı.



Yarışmanın sonunda genel ve SSM özel ödülü kategorilerinde ODTÜ'lü öğrenciler Sıla Toksöz, Ledun Akyüz, Ajsa Reka ve Laila Akhmetova'dan oluşan ''Biyonesil'' grubu ''Biyolojik Mayın Tespit Sistemi'' isimli projeleri ile birinciliğe layık görüldü. Proje, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların uçaktan toprağa serpilmesi ile toprakta gömülü bulunan mayınların gözle görülecek biçimde ışımasını sağlıyor. Bu sistem ile mayınların tespit edilmesi, büyük maddi tasarruf sağlarken can ve mal kayıplarına da son veriyor.



Birinci ekibe, projelerini hayata geçirmeleri için ''Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü'' olarak 75 bin YTL tutarında kuruluş sermayesi desteği verildi. Gruba ayrıca, üç yıl süre ile ODTÜ Teknokent içinde uygun ofis ortamı ücretsiz olarak tahsis edilecek. Yarışmanın SSM kategorisindeki ikincilik ödülü ise, kimyasal ve biyolojik harp ajanlarının ''kompakt terahertz spektrometre'' ile tanımlanmasına olanak sağlayacak ''Terahertz Spektrometre'' adlı projeye verildi. Bu projeye 5 bin YTL verilirken, projenin önümüzdeki yıldan itibaren desteklenmeye devam edileceği bildirildi.



Genel kategoride ''Kamarosa'' isimli ekip de topraksız tarıma olanak veren ''Geliştirilmiş Su Kültürü'' isimli projeleriyle ikinci seçilirken ekip OSTİM Yönetim Kurulunca 10 bin YTL ile ödüllendirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya, 500 online başvuru yapılırken, 107 grubun proje önerilerini teslim ettiği kaydedildi.