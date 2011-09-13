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Çevre

Mayınlar doğal yaşamı engelledi

Savaş zamanında yerleştirilen kara mayınları insanların yanı sıra doğal yaşamdaki hayvanlara da zarar veriyor.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Savaş zamanında yerleştirilen kara mayınları insanların yanı sıra doğal yaşamdaki hayvanlara da zarar veriyor.

Mayınların son kurbanı
Myanmar'ın Kayin eyaletinde meydana gelen son olayda mayına basan bir fil kara mayınlarının en son kurbanı oldu.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tayland'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Asya Fili Dostları adlı doğal yaşamı koruma örgütünün yetkilisi Soraida Salwala, Pa Hae Po adı verilen 22 yaşındaki filin sol bacağının dün meydana gelen olayda ciddi şekilde yaralandığını söyledi.


Yetkili, örgütün Tayland'ın Lampang kentindeki hastaneye bir kamyonla getirilerek tedavisine başlanan filin yaralarının iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Hayvan hastanesinin faaliyete geçtiği 1993 yılından beri yaralanarak tedavi için hastaneye getirilen 14. vaka olan Pa Hae Po, daha önce kara mayınlarına bastıkları için yaralanarak hastanede tedavileri süren diğer 3 filin arasına katıldı.


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