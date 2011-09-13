Mayınlar doğal yaşamı engelledi

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Myanmar'ın Kayin eyaletinde meydana gelen son olayda mayına basan bir fil kara mayınlarının en son kurbanı oldu.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tayland'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Asya Fili Dostları adlı doğal yaşamı koruma örgütünün yetkilisi Soraida Salwala, Pa Hae Po adı verilen 22 yaşındaki filin sol bacağının dün meydana gelen olayda ciddi şekilde yaralandığını söyledi.Yetkili, örgütün Tayland'ın Lampang kentindeki hastaneye bir kamyonla getirilerek tedavisine başlanan filin yaralarının iyileşmesinin beklendiğini belirtti.Hayvan hastanesinin faaliyete geçtiği 1993 yılından beri yaralanarak tedavi için hastaneye getirilen 14. vaka olan Pa Hae Po, daha önce kara mayınlarına bastıkları için yaralanarak hastanede tedavileri süren diğer 3 filin arasına katıldı.