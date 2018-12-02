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Mayına basan kadın, ağır yaralandı

Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mayına basan Şirin Cuma (35), ağır yaralandı

02 Aralık 2018 20:53

Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mayına basan Şirin Cuma (35), ağır yaralandı. 
Olay, Akçakale ilçesinin Topçu Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasa dışı yollardan Türkiye\'ye girmeye çalışan Şirin Cuma, mayına bastı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şirin, ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şirin, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa’ya sevk edildi. 

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