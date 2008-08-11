Mayın patlatıldı: 9 asker şehit, 2 yaralı

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlerin yola döşedikleri uzaktan kumandalı mayın tuzağına düşen 11 askerden 9'u şehit olurken olayın ardındaki gizli işbirlikleri de ortaya çıktı.

PKK'lı grubun bu yıl özellikle Karadeniz ve Erzincan bölgesine gönderdiği teröristlere öncülük etmek ve birlikte eylem yapmak için Tunceli bölgesinde bulunan sayıları 15 kadar olduğu değerlendirilen TKP/ML TİKKO'ya üye teröristlerle eylem işbirliği yaptığı belirtildi. Yıllarca Karadeniz ve Erzincan bölgesinde kalan ve bu bölgeleri çok iyi bilen TİKKO'ya üye teröristlerin son yıllarda verdikleri kayıplardan sonra Karadeniz ve Erzincan bölgesinden çekilerek Tunceli bölgesine geldikleri bildirildi.



11 ASKER PKK'NIN MAYINLI TUZAĞINA DÜŞTÜ



Erzincan'ın kemah İlçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir subay ile 10 er, Erzincan ile Kemah ilçesi arasında bulunan Olukpınar Köyüne gitmek isterken, PKK'nın mayınlı tuzağına düştü. Bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlamada Mitsubishi marka minibüste bulunan askerler, ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan ve 13 Şubat Devlet Hastanelerine kaldırdı. Ağır yaralı olan askerlerden 9'u hayatını kaybetti, ikisinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



MAYIN UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILMIŞ



Güngör, yaptığı açıklamada, Kemah kırsalında operasyondan dönen askeri aracın geçişinde uzaktan kumandalı mayının patlatıldığını belirterek, "Mayın saldırısında araçta bulunan ve Kars’tan gelen bir tabur komutanımız da şehit olmuştur" dedi.

Patlamanın saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini anlatan Güngör, şunları söyledi:

"Saldırıda kurmay yarbayımızın yanı sıra 2 uzman çavuş ile 6 erimizde şehit olmuştur. Saldırıda yaralanan jandarma yüzbaşımız ile bir erimizinde tedavi sürüyor.

Erzincan- Kemah karayoluna birkaç kilometre uzaklıktaki mayınlı tuzağın olduğu bölgeye, basın mensuplarının girişine izin verilmedi. Fırat'ın kolu Karasu Nehrine paralel olan karayolunun 10'uncu kilometresinde araçlar, sıkı denetimden geçiriliyor. Jandarmalar, mayınlı pusuya düşürülen arkadaşlarının kırsal alana arama- tarama faaliyetinde bulunmak için gittiklerini söylediler.



ORGENERAL BERK, TUGAY'DAKİ SANCAK DEVİR - TESLİM TÖRENİNDEN AYRILDI



Öte yandan Ardahan'da konuşlanan 25'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bugün sabah saatlerinde sancak devir teslim töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gerçekleşen törene katılan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, ôArkadaşlar, Erzincan'da üzücü bir olay nedeniyle sizden erken ayrılmak zorunda kalıyorum" dedi. Vali Selim Cebiroğlu'nun hazır bulunduğu törenden 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek ile birlikte ayrılan Orgeneral Saldıray Berk, helikopterle Erzincan'a geçti.

Erzincan Valisi Ali Güngör, Askeri Hastane çıkışında, teröristlerin saldırı düzenlediği hain saldırı ile ilgili bilgi verdi. Vali Güngör, şöyle konuştu:

“Araçta Kars'tan gelen tabur komutanı, kurmay yarbayımız ve 1 jandarma yüzbaşımız ile 2'si uzman çavuş olmak üzere toplam 11 askerimiz patlamaya maruz kalmıştır. Toplam 9 şehit var. Yarbayımız, 2 uzman çavuşumuz ve 6 erimiz şehittir. 2 de yaralımız var. Yüzbaşımız Devlet Hastanesi'nde, 1 erimiz de Devlet Hastanesi B Blokta tedavi altında bulunuyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Yarbay Kars'tan gelmiş ve Alp'taki jandarma taburuna komutanlık yapıyor. Ambulans ve helikopterlerle yaralılar geldi. Olay, saat 10.00'da meydana geldi. Olay mahallinde 7 şehidimiz vardı. 1'i yolda 1'i de Devlet Hastanesi'nde şehit oldu ve şehit sayısı 9'za çıktı. Bunlar Kars'tan gelen birlik olduğu için memleket ve ailelerini tespit çalışmaları devam ediyor. Kemah'tan sadece Jandarma Bölük Komutanımız Yüzbaşı araçta bulunuyor.”



ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ



PKK'lı teröristlerin Kemah'ın kırsal alanındaki hain saldırısında Jandarma Yüzbaşı Yılmaz Tankul ile Piyade Er Ali Tuzcu yaralanırken, şehit düşen subay ve askerlerin kimlikleri ise şöyle:

Piyade Kurmay Yarbay Miktat Şamdancı, Jandarma Uzman Çavuş Selim Kabataş, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Kugat, Jandarma erler Abdullah Aydın Emer, Önder Muratoğlu, Adem Hilaloğlu, Murat Atsen, Abdurrahman Bulut, Barış Demir.



MUNZUR DAĞLARI'NDA BÜYÜK OPERASYON



ERZİNCAN'ın Kemah İlçesi Olukpınar köyü yakınlarında yola yerleştirilen bombanın patlatılması ve 9 askerin şehit olmasından sonra Tunceli ile Erzincan'daki askeri birlikler, Munzur dağında ortak operasyon başlattı. Hava destekli başlatılan operasyonda, 9 askerin şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren ve sayıları 10 olduğu tahmin edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Munzur dağları bölgesinden Erzincan'a sızan yaklaşık 10 kişilik PKK'lı grubun gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tunceli ile Erzincan'daki askeri birliklerinin katıldığı ortak operasyon ile eylemden sonra Munzur dağları bölgesine doğru kaçtıkları belirlenen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığından kalkan 3 Skorski Helikopteri bölgeye çok sayıda Jandarma özel hareket timi indirirken, Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda asker de Munzur dağlarının Erzincan tarafında dağa çıkarak hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların peşine düştü.

Askeri yetkililer, eylemi yapan grubun 10 kişi olduğu ve Tunceli bölgesinden eylem için bir süredir Erzincan bölgesine sızdıklarının belirlendiğini bunlar için önlem alındığını ancak yola bomba döşemelerinin önlenemediğini açıkladılar. Yetkililer, Tunceli bölgesinden Haziran ayı başlarından itibaren Erzincan üzerinden 20 kadar PKK'lının Karadeniz ve Sivas bölgesine sızdığının tespit edildiğini belirterek, bunların etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğünü söylediler.

