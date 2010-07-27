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MAYIN PATLAMASINDA 4 ASKER YARALANDI HASANBEYLİ (A.A)

27 Temmuz 2010 15:57

-MAYIN PATLAMASINDA 4 ASKER YARALANDI HASANBEYLİ (A.A) - 27.07.2010 - Osmaniye-Hasanbeyli ilçesi karayolunda, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, devriye görevi yapan araçtaki 4 asker yaralandı.  Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'tan alınan bilgiye göre, Osmaniye karayolunda, Hasanbeyli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, devriye görevi yapan 780108 plakalı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı patlayıcı infilak ettirildi.  Aracın büyük hasar gördüğü patlamada, 4 asker yaralandı.  Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Bölgede geniş çaplı operasyonlara başlandı.

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