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MAYIN PATLAMASINDA 10 ÖLÜ HAKKARİ (A.A)

16 Eylül 2010 17:35

-MAYIN PATLAMASINDA 10 ÖLÜ HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Aydın Erol yönetimindeki minibüsün merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ölenlerin sürücü Aydın Erol ile Eşref Gür, Enes Erol, Abuzeyd İden, Şirin Kurt, Semiha Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan, Nurullah Çiftçi ve Umut Çiftçi olduğu belirlendi.  Kazada yaralananların ise Özgür İden, Sudenaz Kurt (3), Berivan Dayan ile 15 aylık Zeynep Kurt olduğu tespit edildi. 

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