Mayın patladı 9 asker şehit

Muhalefetten terör saldırısına kınama

Şehit Polat’ın evinde yas var

'Kararlı mücadelemizi etkileyemeyecek'

DTP'den şehit erler için başsağlığı mesajı

Şehit aileleri saldırıyı protesto etti

Şehitlerin kimlikleri:

Başbuğ: 4.5 santimlik zırhı deldi



Son görüşmede kontör yetmedi

Şehit Karaduman’ın evi iki defa yandı



Uzman Çavuş Hardal ikinci çocuğunu bekliyordu

Güzellik yarışması yayınlanmayacak!







Ligde 1 dakikalık saygı duruşu

Diyarbakır'da bu sabah teröristlerin askeri araca mayınlı saldırısında 2'si uzman çavuş 7'si er olmak üzere 9 asker şehit oldu.Olay bu sabah saat 07.00 sıralarında Lice- Genç karayolunda meydana geldi. Lice Tugay Komutanlığı'ndan sabah erkenden yol güvenliğini sağlamak üzere bölgeye hareket eden bir tank ile zırhlı personel taşıyıcı, Lice'ye 10 kilomtere uzaklıktaki Abalı Köyü yakınlarında teröristlerin mayınlı saldırısıyla karşılaştı.Önden giden tank geçtikten sonra arkadan gelen zırhlı personel taşıyıcı geçerken teröristler önceden yola döşedikleri mayını uzaktan kumandayla patlattı. Çok güçlü patlayıcının infilakıyla zırhlı personel taşıyıcıda bulunan 2 uzman çavuş ile 7 asker şehit düştü.Olayın duyulmasının hemen ardından bölgeye sevkedilen birlikler geniş çaplı operasyon başlattı. 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu da olay yerine giderek incelemede bulundu.Bombanın mayınla desteklendiği ancak halk arasında gübre bombası olarak bilinen kilolarca amonyum nitrat da kullanıldığı öğrenildi.Patlayıcıların yere gömülü olduğu ve PKK'lı teröristlerin kablo sayesinde yolun uzağında gizlenerek pusu kurdukları anlaşıldı.Bugünkü saldırının gerçekleştirildiği yerin yakınlarında son 1.5 ay içinde toprağa gömülü patlayıcılar güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda bulunmuştu.Uzman Çavuş Salih Akyürek (Yozgat), Onur Görmez (Aydın- Karpuzlu), Emrah Polat (Aydın- Nazilli), Erdal Oral (Kars-Kağızman), Zeynel Direkçi (Gaziantep), İlhami Hardal (Kilis), Murat Çavdar (Trabzon-Maçka), Mehmet Ali Karaduman (Manisa- Kula) ve Miktat Beder.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bu sabah Ankara'da düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili bilgi verdi. Basın toplantısına “Lice'de meydana gelen üzücü bir olayla başlıyoruz” diye giren Orgeneral Başbuğ, Lice- Genç yolunda güvenlik için görevlendirilen bir tank ile zırhlı personel taşıyıcı geçerken olayın meydana geldiğini söyledi.Patlamanın, tank geçtikten sonra zırhlı personel taşıyıcı geçerken meydana geldiğini belirten Orgeneral Başbuğ, altı 4.5 santim zırhla kaplı personel taşıyıcıda 9 askerin şehit düşmasının patlayıcının çok güçlü olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.Terörle mücadelede karamsarlığa yer olmadığını vurgulayan Başbuğ, "9 şehidimize rahmet diliyorum. Büyük bir acıdır, Türk milletine de baş sağlığı diliyorum. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki terörle mücadelede karamsarlığa yer yok. Terörle mücadelede karamsarlığa girdiğiniz an bu mücadeleyi kaybedersiniz. Terörle mücadelede karamsarlığa yer yok. Dolayısıyla bu tip olaylar bizlerin, güvenlik kuvvetlerinin bölücü terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede kesinlikle azim ve kararlılığımızı azaltmaz, kesinlikle. Güvenlik kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz terörle mücadeleye dünden daha fazla, daha azimli, daha kararlı olarak devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.'Şehit olan 9 askerden Onur Görmez’in ailesinin yaşadığı Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ömerler köyünde büyük üzüntü var.Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Elvan Celep, köye gelerek, aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi ve baş sağlığı dileğinde bulundu.Acı haberin duyulmasıyla evde büyük üzüntü yaşandı.Şehidin annesi Nursel Görmez, "Artık yeter, ben yandım başka analar yanmasın", "Oğlum kokunu çok özledim", "Ben sana doyamadım oğlum" şeklinde ağıtlar yaktı.Şehit babası Kamil Görmez ise oğluyla önceki gece telefonda görüştüğünü anlatarak, "Bize telefonda operasyona gideceğini ve şehit düşme ihtimali bulunduğunu söyledi. Akrabalarının onu aramasını istedi. Kontürüm bittiği için 2 dakika konuşabildik ve görüşmemiz yarıda kesildi. Hâlâ şehit olduğuna inanamıyorum. Vatan sağ olsun" dedi.Şehidin ilköğretim 8. sınıfa giden kız kardeşi Tennur Görmez ise ağabeyinin öldüğüne inanamadığını ifade etti.Ağabeyinin fotoğrafına sarılan Tennur Görmez, "Ben şehit kardeşi olmak istemedim ki" diyerek ağladı.Köy halkı da şehidin ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.Oğlu Piyade Komando Er 21 yaşındaki Mehmet Ali Karaduman'ın hain saldırıda şehit olduğu haberini İzmir'deki kızının evinde öğrenen anne Nadire Karaduman, sinir krizi gecirdi. Acılı anne, özel otomobille Manisa'nın Kula İlçesi'ndeki evine getirildi.Oğullarını şehit veren Karaduman ailesinin, Seyit Ali Mahallesi'ndeki evlerinde biri 1.5 yıl, diğeri de 6 ay önce olmak üzere elektrik kontağından çıkan yangınlarda kül olduğu öğrenildi. Yangının ardından oğulları Mehmet Ali'yi askere gönderen Karaduman ailesinin Kaymakamlık ve Belediye yardımları ile Kızılkaya Mahallesi'nde bir eve kiracı olarak yerleştiği ortaya çıktı. Yangının yaralarını henüz saran Karaduman Ailesi bu defa da oğullarının şehit olduğu haberiyle yıkıldı.Terörist saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İlhami Hardal'ın Kilis'teki baba evinde yas var.Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhami Hardal'ın (33) İsmetpaşa Mahallesi Yayla Sokak'taki evinde, haberin ulaşmasının ardından büyük üzüntü yaşanıyor.İlhami Hardal'ın 8 yıllık uzman çavuş olduğu ve 6 yıldan bu yana Lice'de görev yaptığı belirtildi.Bir çocuk babası şehit Uzman Çavuş Hardal'ın eşi Seval Hardal'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu, haberini aldıktan sonra Diyarbakır Asker Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.Hardal ailesinin, oğullarının şehit olduğu haberini gelinlerinden öğrendikleri bildirildi.Şehidin ağabeyi Mustafa Hardal'ın da başçavuş olduğu ve emeklilik işlemlerini yapmak üzere Ankara'da bulunduğu, kardeşinin şehit haberini de burada öğrendiği belirtildi.Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne Hatice Hardal, sık sık sinir krizleri geçirirken, "Yanıyorum, içim yanıyor, gitti güzel evladım, şehit oldu" şeklinde ağıtlar yaktı.Şehit Uzman Çavuş İlhami Hardal'ın 4 kardeş oldukları ve küçük kardeşi Ahmet Hardal'ın askerlik görevini yapmak üzere 15 gün sonra görev yerine gideceği ifade edildi.Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği evde aile, yakınlarının ve akrabalarının baş sağlığı dileklerini kabul ediyor.Öte yandan, Kilis Valiliğinin, ailenin yarın Diyarbakır'da yapılacak cenaze törenine katılabilmesi için araç temin ettiği kaydedildi.Doğuş Yayın Grubu, bu sabah Diyarbakır Lice'de meydana gelen ve 9 askerin şehit düştüğü olay nedeniyle Miss Turkey 2009 final töreninin Kral ve CNBC-e televizyonlarındaki canlı yayınlarını iptal etti.Futbol Federasyonu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak, şehitlerin, bu hafta yapılacak profesyonel lig maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacağını açıkladı.Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, Silahlı Kuvvetler camiası ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Terörist saldırılar sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz, bu hafta oynanacak profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak anılacak" denildi.