-MAYIN MAĞDURU ZEYNEP'İN İLK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BAKANDAN MALATYA (A.A) - 22.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve 1 yaşına tedavi gördüğü Malatya'daki hastanede giren küçük Zeynep, ilk doğum günü hediyesini Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'tan aldı. Edinilen bilgiye göre, bugün doğum günü olan mayın mağduru küçük Zeynep'e ilk doğum günü hediyesi Bakan Selma Aliye Kavaf tarafından gönderildi. Kavaf'ın gönderdiği oyuncak köpek, Zeynep'e verilmek üzere Malatya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan tarafından İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimine teslim edildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Konan, hediyeyi teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, hediyenin, Bakan Selma Aliye Kavaf tarafından bugün 1 yaşına giren Zeynep'e gönderildiğini belirtti. Zeynep'e, Bakan Kavaf adına hayırlı ve uzun ömürler dileyen Konan, ''Hediye, Sayın Bakanımız tarafından gönderildi. Biz de onun adına buradayız. Zeynep'e, Bakanımız adına hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. İnşallah bundan sonra hayatı daha iyi, daha mutlu olur. Umarım bölgede yaşayan diğer çocukların başına bu tür olaylar gelmez'' dedi. -''ÇOK SAYIDA KORUYUCU AİLE TALEBİ VAR''- Zeynep'e koruyucu aile olmak için birçok talebin olduğunu dile getiren Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesi için ailenin rızasının olması gerektiğini bildirdi. ''Ankara'da Bakanlığımıza yoğun şekilde koruyucu aile talepleri geliyor'' diyen Konan, ''Tabii ki öncelikle ailenin buna razı olması gerekiyor. Bu konuda da ailenin yoksunluk gibi bir durumu olmadığı için koruyucu aile taleplerine sıcak bakmadığını biliyoruz. Koruyucu aile konusu şu an değerlendirilmeyecek'' diye konuştu. -''YENGESİNİ ANNESİ SANIYOR''- Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Kısacık ise, Zeynep'in psikolojik durumuyla ilgili olarak, küçük kızın zaman zaman annesini aradığını, yengesini annesi sandığını ifade etti. Küçük çocuğu birkaç gündür takip ettiklerini ancak daha bir yaşında olduğu için psikolojisinin net olmadığını belirten Kısacık, şöyle dedi: ''Ama anneyi arama durumları olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yengesini annesi zannediyor. Bu yaştaki çocuğun zaten konuşması beklenemez. Yengesine sürekli sarılıyor. Onu bırakmıyor. Ailesine yardım konusunda da bizim açımızdan yapılabilecek pek bir şey bulunmuyor. Çünkü ailesi çok köklü, birbirine bağlı bir aile. Biz sürekli manevi ve maddi destek verebileceğimiz söyledik. Maddi anlamda sıkıntıları yok. Manevi anlamda da bizim sadece yanlarında olmamızın yeterli olduğunu bildirdiler.''