Mayın ararken tarihi eser buldular

T24- Gaziantep'in Karkamış ilçesinin Suriye sınırında mayın arama çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Mayın temizlemesi yapılan aynı zamanda SİT alanı olan bölgede Roma döneminden kalma kalıntılara rastlandı.



Karkamış Antik Kent Saha Arkeoloğu Ali Korkmaz, mayın temizleme alanının SİT alanı da olmasının zorluklar yarattığını belirterek, çalışmaların çok titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.



Korkmaz sözlerini, ''Şu anda yapılan çalışma, dünyada ilk diyebiliriz. Hem SİT alanı, hem de mayınlı alan içerisinde olması bu çalışmayı ayrıcalıklı kılıyor. Mayınlar yaklaşık 15-20 santim derinlikte olduğundan dolayı fazla derine inilmiyor.



Ntv'de yer alan habere göre, dedektörlerin sinyalleri doğrultusunda küçük buluntular dediğimiz sikkeler, bronz objeler ve aplik bazı parçalar ortaya çıktı. Bunlar tutanak karşılığından Gaziantep Müze Müdürlüğü'nden gelen uzmanlara ediliyor. Dedektörler sayesinde roma dönemine ait 160 parça bronz ve gümüş sikke ile tarihi kalıntı bulundu” diyerek sürdürdü.



Korkmaz, bu tarihi eserlere, sadece mayın temizleme çalışması sırasında rastlandığına dikkat çekerek, mayınlar temizlendikten sonra alanda kazı çalışması yapılacağını söyledi.



Bu arada, Gaziantep turizmine yeni bir soluk kazandırması beklenen Karkamış Antik Kenti'nde, İl Özel İdaresinin açtığı ihaleyi kazanarak, 29 Mart'ta mayın temizleme çalışmalarına başlayan Nokta Yatırım ve İnşaat Firması ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Mayınların elle temizlenmesi açısından Türkiye'de bir ilk olan işin, 300 günde tamamlanması öngörülüyor. SİT alanı olan Karkamış Antik Kenti'nde mayınların temizlenmesinden sonra binlerce yıllık tarih, arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılarak turizme kazandırılacak. Kazıları yapmak için şimdiden Japonya, İtalya ve ABD'deki üniversitelerden talep geldiği bildirildi.



Karkamış Antik Kenti, Gaziantep'in Karkamış ilçesi yakınında, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Türkiye-Suriye sınır hattında bulunuyor. Karkamış krallarından söz edilen ilk belgelerin MÖ 1700'lü yıllara ait olduğu sanılıyor. Karkamış'tan 1940'larda çıkarılan büyük taş bloklar üzerine yapılmış resmi ve dini konulu kabartmalar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor.