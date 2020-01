May'den teknoloji dünyasına “kötü içeriği otomatik silen sistem tasarlayın” çağrısı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ocak (DHA) – İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, sosyal medya şirketlerini kullanıcıları – özellikle de çocukları – korumak için daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Teknoloji şirketlerinin dünyanın en parlak beyinlerini istihdam ettiğine dikkat çeken May “Bu kadar zeki insanların kabul edilemez içeriklerin otomatik olarak silinebileceği bir sistem tasarlayabiliyor olmaları gerekir” dedi.

Teknoloji şirketlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan May, “Bu şirketler platformları çocuk suiistimalinde, modern kölelikte veya terör yanlısı veya aşırıcı içeriklerin yaygınlaşmasında kullanılmasına seyirci kalamazlar” dedi.

Bu sosyal medya platformlarından hiçbirinin bir terör platformu veya çocuk pornografisi için en iyi platform olarak tanınmak istemeyeceğini söyleyen May, dijital güvenlik kapsamında üç önemli öncelikleri olduğunu belirtti ve bu öncelikleri şöyle sıraladı: “Bu platformların ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemelerin olup olmadığının gözden geçirilmesi, yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerin yarattığı sosyal etkiyi düşünmesi ve Yapay Zeka (AI) alanında etik öneriler üzerinde çalışılması.”

Birleşik Krallık’ın 21. Yüzyıla uygun dijital yetkinliklerini artırdığına vurgu yapan May, Birleşik Krallık’ın inovasyon dostu düzenlemelerde dünya lideri olmak istediğini belirterek “Bu Birleşik Krallık’ın online olmak için en güvenli yer olması ve dijital bir iş kurmak için harike bir yer olması anlamına geliyor” dedi.

Yapay zeka konusunda da değerlendirmeler yapan May “Yapay zekanın yapabileceklerinin sadece çok azını gerçekleştiriyoruz. Bu sadece başlangıç” dedi.

“Uber birşeyleri yanlış anladı”

May, Davos Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada araç çağırma uygulaması Uber için ise “birşeyleri yanlış anladı” dedi ve teknoloji şirketini teknolojinin beraberinde getirdiği potansiyele ve sorunlara örnek olarak gösterdi. (Fotoğraflı)