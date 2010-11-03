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Politika

'Maydanoz tipi suç’ affı komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun “maydanoz” tip suç olarak nitelendirdiği yasa teklifi kabul edildi.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - AKP’nin kamuoyunda “Gökçek” yasası olarak bilinen, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun “maydanoz” tip suç olarak nitelendirdiği, TCK’nın görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine uygulanacak yaptırımları düzenleyen 257. maddesinde değişiklik öngören yasa teklifi dün TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 

Görüşmelerde, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Yargıtay Başsavcılığı ve Barolar Birliği temsilcileri ceza sınırlarının indirilmesine karşı olduklarını açıkladı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


CHP ve MHP salonu terk etti

AKP'li Veysi Kaynak’ın imzasını taşıyan teklif üzerine söz alan CHP’li Halil Ünlütepe “Bu bir aftır. Devleti dolandıranları, yolsuzluğa bulaşanları, hırsızları koruyor, kurtarıyorsunuz. Yüzyılın dolandırıcılık davasına katılan Zahid Akman, Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt’ü yasadışı takip ederek görevini kötüye kullanan polisler, bıçak parası alan doktorlar bundan yararlanacak. Bu yapılan bürokratları aklama operasyonudur” dedi. CHP’li Ali İhsan Köktürk ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında 17 araştırma inceleme kararını uygulamama, 64 yargı kararını işleme koymama nedeniyle dava bulunduğunu söyledi. Köktürk, “Telefonda Burhan Kuzu’ya ‘milletvekillerini fitillerim’ diyen Gökçek acaba kaç milletvekilini fitilledi?” diye sordu. 3.5 saat süren toplantı sonunda teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi üzerine CHP ve MHP’li üyeler toplantıyı terk etti. Ardından teklif AK Partililerin oylarıyla kabul edildi. 


Hapse girmeyecekler

TCK’nın “görevi kötüye kullanma” başlıklı 257. maddesinde, kamu görevlilerine ceza verilebilmesi için kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadıklarına bakılıyor. Yasa maddesindeki “kazanç” ifadesi çıkartılarak “menfaat” kelimesi konulan teklifle “görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan” kamu görevlisine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. Mevcut yasada ise bu suçun cezası “1 yıldan 3 yıla kadar hapis”ti. Buna göre “görevi kötüye kullanmak”tan ceza alan kamu görevlisi, kendisine üst sınırdan ceza verilse bile, cezası 2 yıl sınırında olacağı için “erteleme” hükümlerinden yararlanabilecek ve hapse girmeyecek.



 

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