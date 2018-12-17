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Dünya

May parlamentoya seslenecek: İkinci bir referandum yaparsak demokrasinin sözünü yerine getirmediğini söylemiş oluruz

May ikinci bir referandumun Birleşik Krallık halkına verilmiş sözün tutulmaması olacağını ve siyasete onarılmaz hasar vereceğini savunacak

17 Aralık 2018 14:24

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoya geçtiğimiz hafta Brüksel'de yaptığı temaslar, Brexit'in Kuzey İrlanda sınırı konusundaki maddesine ilişki daha fazla güvence alma çabaları konusunda bilgi verecek.

The Guardian'ın haberine göre, May parlamentodaki konuşmasında, ikinci bir referandumun Birleşik Krallık halkına verilmiş sözün tutulmaması olacağını ve siyasete onarılmaz hasar vereceğini savunacak.

May, parlamenterlere, "İkinci bir referandum için çalışarak Birleşik Krallık halkına verdiğimiz sözü çiğnememize yol açmayın. İkinci bir referandum  siyasete onarılmaz zarar verir, çünkü demokrasiye güvenen milyonlara, demokrasinin sözünü yerine getirmediğini söylemiş oluruz" diye seslenecek.

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