May Brexit'i Ocak ortasında yeniden parlamentoya getirecek

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını Ocak ayının ortasında oylanmak üzere yeniden parlamentoya getireceğini söyledi.

The Guardian\'ın haberine göre, parlamentonun anlaşmayı Ocak ayında müzakere edeceğini ve oylamanın 14 Ocak\'ta başlayacak hafta içinde yapılacağını belirten May, \"Bunun herkes için mükemmel bir anlaşma olmadığını biliyorum. Bu bir uzlaşma. Ama mükemmeli bulmaya çalışırken, AB\'den hiçbir anlaşma olmadan ayrılma riskini alırız\" dedi.

May, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının 11 Aralık\'ta yapılacak oylamasını, kazanma ihtimalinin düşük olduğunu kabul ederek ertelemişti.

\"AB\'den anlaşmasız çıkma ihtimalinden kurtulmak ya anlaşmaya varmak ya da Brexit\'ten tümüyle vazgeçmekle mümkün\" diyen May, çıkış anlaşmasının en tartışmalı yönleri hakkında AB\'nin \"daha fazla açıklama\" sunduğunu, hükümetinin ise \"daha fazla siyasi ve yasal güvence\" aradığını söyledi.