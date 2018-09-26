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Ekonomi

May: Brexit anlaşması olmaması AB'nin mevcut teklifinden daha iyi

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut teklifini kabul etmektense, bir Brexit anlaşması olmamasını tercih edeceğini söyledi

26 Eylül 2018 13:25

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği\'nin (AB) mevcut teklifini kabul etmektense, bir Brexit anlaşması olmamasını tercih edeceğini söyledi.
May, Birleşik Krallık\'ın Brexit müzakerelerinde ilerleme için AB\'nin karşı tekliflerini görmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
May, gazetecilerin, bir Brexit anlaşması olmamasının Kanada-ABD ticaret anlaşmasına benzer bir Brexit anlaşmasından daha iyi olup olmadığı yönündaki sorusuna, \"Her zaman söylediğim gibi; anlaşma olmaması, kötü bir anlaşmadan daha iyidir. Kötü bir anlaşmanın, Birleşik Krallık\'ı parçalayacak bir anlaşma olacağını düşünüyorum\" yanıtını verdi.
AB ile iyi bir anlaşmaya varılabileceğine inanmaya devam ettiğini de vurgulayan May, \"AB\'nin bizim planımıza karşı teklifini görmeye ihtilyacımız var. AB\'nin Birleşik Krallık\'ın Brexit planında endişe ettiği noktaları ortaya koyması gerekir\" diye konuştu.
 

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